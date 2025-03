Montezemolo 'aziende auto in difficoltà, togliere sanzioni'

"Adesso va di moda molto l'elettrico, io ho un po' di perplessità su questo. Io ritengo che bisogna togliere queste multe che si danno alle aziende" sulle emissioni di Co2, "perché non ci si rende conto delle difficoltà che le aziende automobilistiche stanno vivendo non solo in Italia, su cui purtroppo ho già detto il mio pensiero e non lo ripeto perché non voglio fare polemica". Così Luca di Montezemolo, presidente fondazione Telethon ed ex presidente, tra le altre cose, della Ferrari, a margine di una conferenza stampa al Palazzo Lombardia di Milano.

"Però credo che veramente queste sanzioni dall'Europa debbano essere o fortemente diminuite o tolte perché si creano grossi problemi per l'industria automobilistica europea. Detto questo - ha aggiunto - io sono un fautore delle vetture elettriche per la città e sono invece un grande fautore dell'ibrido per il resto e dei carburanti innovativi su cui si sta molto lavorando".





