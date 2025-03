Gordon Murray Automotive, la star dell'82° Members' Meeting

È iniziato il conto alla rovescia per dell'82° Members' Meeting, evento in programma dal 12 al 13 aprile, che prevede la presenza di una straordinaria selezione di auto.

Tra le grandi protagoniste della manifestazione la GMA T.33 e la T.50s Niki Lauda, quest'ultima verrà guidata in pista dal campione della IndyCar Series Dario Franchitti.

Dopo il debutto pubblico al 78° Members' Meeting nel 2021, Gordon Murray Automotive giunge all'edizione 2025 superando la metà del processo di produzione delle supercar T.50 della serie limitata a 100 esemplari.

Negli ultimi anni, GMA ha scelto il Members' Meeting come palcoscenico per svelare le sue auto eccezionali, inclusi i debutti pubblici della T.50 (2021), T.33 (2022), T.33 Spider (2023) e il debutto dinamico globale della T.50s all'81° Members' Meeting (2024).

Inoltre, i paddock ospiteranno una selezione eclettica di auto appartenenti alla collezione personale del professor Gordon Murray, che hanno ispirato i suoi sei decenni di design e ingegneria leggera.

La dimostrazione di Gordon Murray Automotive si aggiunge a quelle già annunciata della Lotus 97T, del GT3 Shoot-Out competitivo e alla lista di gare con carburante completamente sostenibile, inclusa la nuova Win Percy Trophy.



