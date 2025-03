Alpine e l'impegno nel motorsport tra F1, WEC e MotoGP

Alpine è un marchio da sempre impegnato nel motorsport, grazie alle competenze ingegneristiche sviluppate nella storia e all'esperienza dei team di Alpine Racing ed Alpine Cars.

Queste competenze consentono al marchio Alpine di partecipare a due importanti Campionati FIA: il Campionato del Mondo di Formula 1e il Campionato del Mondo di Endurance. Ma Alpine è presente anche in altre discipline del motorsport con le gare dei clienti Rally, Cup, GT4 e, persino, nella gare di MotoGP.

L'impegno del marchio francese nel campionato di Formula 1 ha radici nel 2021 e viene portato avanti da BWT Alpine Formula One Team che, per la stagione 2025, ha svelato la nuova livrea della F175 durante il grande evento alla O2 Arena di Londra, dove tutti i team hanno svelato la line-up e le nuove livree.

I colori del team 2025 di Alpine fondono l'iconico blu con il famoso rosa del Title Partner BWT per formare una combinazione accattivante, apprestandosi ad affrontare la stagione di Formula Uno con 24 gare in cinque continenti. In questa occasione, il team ha presentato con orgoglio i suoi nuovi sponsor, tra cui Eni e MSC, e i piloti Alpine della stagione 2025: Pierre Gasly e Jack Doohan.

L'impegno di Alpine in pista si ritrova anche nel Campionato del mondo di Endurance, dove a guidare il team è l'esperto Philippe Sinault insieme al Direttore Sportivo Nicolas Lapierre, entrambi con tre vittorie a Le Mans al loro attivo e due titoli mondiali per Alpine in LMP2.

Per la stagione 2025, la A424 #35 sarà affidata da Paul-Loup Chatin, Charles Milesi e Ferdinand Habsburg, un trio giovane e ambizioso che ha dimostrato di essere molto promettente già nel 2024. Mentre la vettura gemella, la #36, sarà guidata da Mick Schumacher, Jules Gounon, e Frédéric Makowiecki, nuovo acquisto con un'importante esperienza. Infine, membro della squadra dal 2022, Matthieu Vaxiviere continuerà la sua avventura con Les Bleus come pilota di riserva.

Le due vetture saranno sulla griglia di partenza delle otto gare che si terranno in quattro continenti, in competizione con altri sette prestigiosi costruttori nella categoria Hypercar.

Uno degli eventi più attesi del calendario è l'iconica 24 Ore di Le Mans, la gara di casa di Alpine.

Da segnalare che, proprio dal 2025, Alpine ha annunciato di essere main partner di Prima Pramac Yamaha MotoGP. Le due realtà condividono, oltre alla competizione nel Dna, l'eccellenza e l'innovazione nel motorsport. Entrambi sono focalizzati sulla ricerca di progressi nei rispettivi settori, cercando nuove strade per il successo, che si tratti di MotoGP, Formula 1 o Campionato Mondiale di Endurance (WEC).

Dopo aver conquistato il titolo di Campione del Mondo MotoGP a squadre nel 2023, Prima Pramac Racing si porta a casa il primo titolo di Campione del Mondo MotoGP Piloti nel 2024, attestandosi come primo team indipendente ad aver conseguito questo risultato dal 2001. E per la stagione 2025, si prefigge obiettivi ancora più ambiziosi, grazie al supporto di Alpine.





