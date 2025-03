L'Aston Martin Valkyrie correrà nella 12 Ore di Sebring

Nel prossimo weekend l'Aston Martin Valkyrie debutterà in gara oltre oceano, nell'impegnativa 12 Ore di Sebring, valevole per il campionato IMSA WeatherTech Sports Car Championship. L'hypercar inglese, che correrà nella categoria GTP, ovvero quella principale, sarà gestita dal team Thor, andando a raddoppiare il suo impegno nelle corse di durata, visto che gareggia nel 2025 anche nel Wec, World Endurance Championship.

Rispetto alla variante omologata anche per la circolazione stradale, la Valkyrie da corsa presenta un telaio in fibra di carbonio ottimizzato, mentre il motore V12 da 6,5 ;;litri scende di potenza, fermandosi a 680 CV, contro gli oltre 1000 CV del modello "standard".

A condurre in gara la Valkyrie numero 23 ci saranno il canadese Roman De Angelis, campione IMSA GTD 2022 e l'inglese Ross Gunn, già vincitore di gare IMSA nelle categorie GTD e GTD Pro. Questi due piloti correranno sulla hypercar Aston Martin per tutto il resto della stagione del campionato IMSA, mentre a Sebring, e in occasione della Petit Le Mans, saranno affiancati da Alex Riberas, il pilota di passaporto spagnolo che corre con la Valkyrie nel Wec, ma con grande esperienza nel campionato USA.



