Jaguar Type 00 in passerella alla Fashion Week di Parigi

La Fashion Week a Parigi mette in mostra anche la Jaguar Type 00, avvistata per le strade della città guidata dall'attore Barry Keogan, fotografato mentre arrivava al The Peninsula Paris a bordo della vision concept car firmata Jaguar, anteprima di ciò che saranno le auto del giaguaro in futuro.

La vettura è quella con cui il manrchio ha voluto recuperare l'originale filosofia concettuale del 'Copy Nothing' del suo fondatore, Sir William Lyons. Nel dicembre 2024 la Type 00 ha fatto la sua prima apparizione in assoluto all'Art Week di Miami.

La Type 00 si è mostrata per le strade parigine nella sua nuova colorazione French Ultramarine, per arrivare alla quale il team dei metariality designer Jaguar ha collaborato con gli specialisti della verniciatura. Utilizzando un esclusivo pigmento Jaguar con l'aggiunta di un componente metallico, il colore mostra una finitura satinata pensata per la forma unica della Type 00.

Parigi è la città che ospiterà anche il nuovo luxury store Jaguar nel Golden Triangle, il cuore del quartiere della moda di lusso nell'8° arrondissement. "Il brand Jaguar - ha commentato Rawdon Glover, managing director Jaguar - prenderà vita attraverso un numero selezionato di esclusivi store, collocati dove i clienti vivono, lavorano e si divertono, che ci consentiranno di costruire relazioni dirette e di offrire esperienze uniche. Questi store abbracceranno le rispettive culture locali, come farà la sede di Parigi che metterà in evidenza il ricco patrimonio artistico della città e il suo status di tempio della moda di lusso." I Jaguar store saranno integrati da una più ampia rete globale di rivenditori di lusso.



