Bentley Batur Black Rose, l'auto di lusso tailor made

Bentley ha svelato l'ultimo capolavoro su commissione: la Batus Black Rose, un'auto ispirata alla bellezza e all'eleganza dell'oro rosa. La Black Rose è una delle 18 Batur costruite presso lo Studio Bespoke di Mulliner, la divisione Bentley che si dedica alla costruzione di auto su misura, spesso co-progettando caratteristiche e finiture per adattarsi ai gusti unici dei clienti.

Una delle particolarità di Batus Black Rose è la verniciatura metallica "Black Rose" commissionata da Mulliner esclusivamente per il cliente, con la parte superiore del corpo in Beluga lucido. Gli accenti in oro rosa satinato decorano la griglia anteriore, la linea continua del cofano, le rifiniture in brillantezza, le calotte degli specchietti, il kit del corpo inferiore e i cerchi tri-tono da 22 pollici. All'interno dell'abitacolo, l'oscurità intensa delle pelli, dei fasciati e dei tessuti è interrotta dal bagliore dell'oro rosa, che richiama il colore della carrozzeria.





Dopo l'investimento di 3 milioni di sterline per raddoppiare la capacità di AM presso la fabbrica di Crewe, la nuova nata tailor made ha potuto contare sulla tecnica di stampa 3D Additive Manufacturing (AM) in oro che aggiunge fino a 210 grammi di oro rosa marchiato da 18 carati all'interno della coupé nei punti di contatto con il conducente. Questi includono il selettore della modalità di guida e i controlli dei ventilatori Organ Stop, icona di Bentley, sul cruscotto, oltre a un inserto in oro rosa sul volante, a testimonianza del livello di personalizzazione offerto.

Per la realizzazione dei dettagli della vettura, Bentley Motors ha collaborato con il rinomato orafo Cooksongold per unire nuove e avanzate tecnologie di produzione con materiali e tecniche di finitura più tradizionali. L'utilizzo di materie prime sostenibili provenienti da gioielli riciclati al 100% riflette l'impegno del produttore per il lusso sostenibile.

Infine, tutte le parti prodotte per la Batur sono marchiate nel Quartiere dei Gioiellieri di Birmingham come segno di autenticità del prezioso metallo.



