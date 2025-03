Wec, la hypercar Genesis per il 2026 è quasi pronta

Il marchio Genesis si prepara alla sfida del 2026, quando correrà nel Wec, World Endurance Champhionship, con la hypercar GMR-001. Una vettura che, in base a quanto dichiarato dal team Principal Cyril Abiteboul, sarà equipaggiata con un motore V8 sviluppato partendo da due 1.6 turbo a quattro cilindri utilizzati da Hyundai nel WRC, il campionato mondiale rally. Una solida base che ha aiutato il team a realizzare un nuovo propulsore in un tempo di appena 6 mesi. Al momento, Genesis è alla ricerca di 60 figure da inserire nella squadra che abbiano competenze specifiche in questo genere di competizioni. Inoltre, sta lavorando con Oreca per sviluppare il design della nuova hypercar in modo che sia funzionale alle prestazioni da ottenere in pista.

Per vedere il modello definitivo realizzato a grandezza naturale bisognerà attendere il mese di aprile, in base a quanto ha affermato da Abiteboul, visto che ad agosto inizieranno i test che condurranno la squadra alla preparazione della stagione 2026 del Wec. Per l'anno successivo è prevista la partecipazione alle gare di durata americane del campionato IMSA.

Dopo i rally quindi, il passo successivo del gruppo Hyundai nel motorsport sarà quello di diventare protagonista nelle corse di durata, dove, per il 2026 l'obiettivo, ha spiegato Abiteboul, sarà quello di trovare l'affidabilità e, una volta raggiunta, di stare nei primi 5, una posizione che potrebbe consentire, in alcune occasioni, anche di puntare al podio. D'altra parte, tra i piloti, oltre a "Pipo" Derani, c'è André Lotterer, che ha vinto il mondiale Wec nella scorsa stagione con Porsche ed è sempre stato molto veloce nelle varie categorie in cui ha corso.





