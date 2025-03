Una serie di quattro video racconta Jeep Avenger 4xe

Una serie di quattro video racconta la nascita della nuova Jeep Avenger 4xe, con un inedito sguardo al dietro le quinte della sua creazione. Il viaggio per immagini approfondisce il processo che ha dato forma ad Avenger 4xe, alimentato dalle esigenze del mondo reale, dall'innovazione all'avanguardia e dalla passione dei suoi designer.

Nella prima storia, Ricardo e Lorenzo, nonostante i loro diversi background in Messico e Francia, condividono la stessa passione e lo stesso obiettivo: progettare auto che siano allo stesso tempo sorprendenti e pratiche per l'avventura e la vita di tutti i giorni.

Allo stesso modo, Dain e Sacha, provenienti dalla Corea e dall'Irlanda, amano il fuoristrada e la natura ma cercano anche di renderla accessibile alle famiglie che esplorano insieme. Più tardi, Mitch e Federico, italiani e svizzeri, insieme a Daniele e al suo team, mostrano come le esperienze di vita reale e adrenaliniche abbiano ispirato i tratti più iconici della vettura.

Progettata per eccellere sia su strada sia fuoristrada, Avenger 4xe è dotata di un sistema Selec-Terrain per un'adattabilità ottimale, paraurti antigraffio per una protezione extra, un adesivo opaco sul cofano per ridurre l'abbagliamento del sole e angoli tecnici migliorati per affrontare terreni difficili.

"Progettare Avenger 4xe - ha commentato Daniele Calonaci, head of Jeep Design Europe - non è stata solo una questione estetica: si trattava di creare un veicolo che fosse pratico, versatile e pronto a tutto. Ogni dettaglio incarna una funzione e riflette la nostra passione per l'avventura e il nostro rispetto per la tradizione Jeep". La serie di video è visibile a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=LsraGdANm24

Riproduzione riservata © Copyright ANSA