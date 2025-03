Renault Rafale, a bordo coccolati come in una spa

Fiore all'occhiello del segmento D, Renault Rafale incarna il family feeling del brand strizzando un occhio alla raffinatezza e all'eleganza che sono un prodotto premium può regalare. Alla sofisticatezza delle linee esterne si abbinano interni che lasciano immediatamente trasparire una sensazione di lusso: a bordo della nuova Rafale ci si sente avvolti, coccolati, una sensazione che si può respirare, per esempio, all'interno di una sua dove comfort e relax vanno di pari passo.



Il nome ricorda il vento, con evidenti richiami al mondo dell'aeronautica, scritti a caratteri cubitali nella storia di Renault. Nuovo Renault Rafale è il primo veicolo di serie interamente progettato secondo il nuovo linguaggio stilistico introdotto con l'arrivo di Gilles Vidal a capo del Design Renault. In questo senso, apre una nuova era del Design Renault, audace e visionaria, perfettamente al passo con i tempi, dove solo essere all'avanguardia può permettere ad un nuovo modello di avere appeal per tutto il ciclo di vita.

'Nuovo Renault Rafale, veicolo centrale della Renaulution, è il simbolo della nostra crescita del mix e della nostra legittimità a rivolgerci ad ogni tipo di clientela. Con il suo design accattivante, da suv coupé da vivere intensamente, offre un piacere di guida inedito, grazie alle motorizzazioni ibride e al telaio di riferimento, in cui gli ingegneri Renault hanno messo tutta la loro passione e know-how', ha detto Fabrice Cambolive, ceo della Marca Renault.

Con Rafale emerge un nuovo linguaggio stilistico per il brand. Oltre agli esterni immediatamente riconoscibili, l'abitacolo di Rafale (nella sua versione E-Tech 4x4 300 cv) si arricchisce con logo Alpine illuminato sui sedili anteriori, feltro nelle tasche delle porte e moquette blu, creando un ambiente interno elegante e sportivo al tempo stesso, dettagli che conferiscono una vera unicità a questa vettura dove allo stile si abbina una scelta dei materiali di livello superiore che conferiscono un senso di artigianalità all'abitacolo.

Nel suo allestimento Atelier Alpine, tra gli equipaggiamenti dell'abitacolo vale la pena citare cuscini comfort con rivestimento in Alcantara da aggiungere ai poggiatesta posteriori, per aumentare ulteriormente il comfort a bordo di questo veicolo pensato per i viaggi; tappetini blu Alpine dello stesso colore della moquette e protezioni per il bagagliaio (tappetino o vaschetta) per personalizzare l'abitacolo. Infine, barre tetto trasversali Quickfix in alluminio e gancio di traino elettrico retraibile per abbinare, ad esempio, un portabiciclette, contribuendo così ad accentuare la praticità di Rafale.



