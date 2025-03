Pininfarina lancia la sua prima Academy

Pininfarina, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, vara la 'Architecture Summer School', programma immersivo che offre l'opportunità a giovani architetti e aspiranti tali di imparare da esperti del settore di fama mondiale e di esplorare concetti di design all'avanguardia presso la sede dell'azienda a Torino. I partecipanti si cimenteranno in workshop, visite in loco e progetti collaborativi che - sottolinea l'azienda - enfatizzano i valori fondamentali di Pininfarina: bellezza senza tempo e tecnologia all'avanguardia per creare un impatto sociale positivo, culminando in una presentazione finale a esperti del settore. Il corso esplorerà anche l'interconnessione tra il design automobilistico e quello architettonico, immergendo gli studenti nel ricco patrimonio dell'architettura di Torino. Questo corso unico nel suo genere si svolgerà nell'arco di due settimane, dal 14 al 26 luglio. Le lezioni saranno in inglese e la partecipazione è limitata a 12 studenti. Importanti aziende del settore delle costruzioni, come Ghella, Mered, e Manni Group hanno scelto di sostenere la Pininfarina Summer School assegnando borse di studio. Questa iniziativa ha ricevuto anche il patrocinio di Adi e Fondazione dell'Architettura Torino.





