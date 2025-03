Lula in visita al polo del gruppo Stellantis a Betim

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha visitato il polo del gruppo Stellantis di Betim accompagnato dal vicepresidente Geraldo Alckmin e dai ministri Fernando Haddad (Finanze), Alexandre Silveira (Miniere ed Energia), Rui Costa (Casa Civile), Luiz Marinho (Lavoro) e Macaé Evaristo (Diritti Umani). La visita si è svolta nell'ambito dell'inaugurazione del Centro di Sviluppo Prodotto e Mobilità Hybrid-Flex di Stellantis, che sosterrà la strategia del gruppo di puntare sulla combinazione di motori flex (etanolo e benzina) e diversi gradi di elettrificazione per decarbonizzare il parco auto in Brasile, il secondo produttore mondiale di biocarburanti.

"Stellantis sta dando l'esempio di un'azienda disposta a collaborare con il governo, a rispettare le regole e a fare dell'innovazione e della conoscenza scientifica e tecnologica un marchio di fabbrica di questo Paese" ha detto Lula. Congratulandosi con Stellantis, Lula ha detto di sentirsi "appagato" dalla fiducia dell'azienda nel Paese, che prevede un piano di investimenti da 4,9 miliardi di euro (30 miliardi di reais) tra il 2025 e il 2030, e l'assunzione di 1.500 operai e 400 ingegneri quest'anno.

Il Brasile e l'America Latina occupano una posizione "sempre più importante" nelle operazioni globali di Stellantis. Lo ha detto il presidente del gruppo, John Elkann, in occasione dell'inaugurazione del Centro di Mobilità e Sviluppo Prodotti Hybrid-Flex presso il polo di Betim, evento che ha segnato la sua prima visita in Brasile dalla fondazione del gruppo.

L'azienda ha inoltre annunciato l'assunzione di altri 400 ingegneri per completare il suo staff tecnico nel Paese. "Essere in Brasile è sempre speciale per me, ho avuto l'opportunità di vivere qui per quattro anni durante una fase decisiva della mia vita e ho imparato ad ammirarne la cultura", ha dichiarato il dirigente.

"Il Brasile e il Sud America occupano un posto sempre più importante nel business globale di Stellantis", ha aggiunto Elkann, ricordando i circa 4,9 miliardi di euro (30 miliardi di reais) che verranno investiti tra il 2025 e il 2030 in Brasile, il più grande investimento nella storia dell'industria automobilistica del Paese.



