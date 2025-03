I marchi italiani di Stellantis partner di Milano-Cortina

Un'altra partnership di prestigio per Milano-Cortina 2026: i marchi italiani di Stellantis - apprende l'ANSA - diventano Automotive Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del prossimo anno. Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati forniranno il parco vetture di servizio e di rappresentanza, indispensabile per l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione sportiva.

La partnership tra Milano-Cortina e i marchi italiani di Stellantis mette in connessione brand che hanno fatto la storia dell'auto come Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati con l'Italia e con i valori dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Si allunga dunque l'elenco dei partner domestici di Milano-Cortina, che ad un anno dal via alle gare ha già superato i 400 milioni di euro di sponsorizzazioni. Nelle prossime settimane sarà ufficiale anche l'accordo con Intesa Sanpaolo, che diventerà main sponsor con un contributo di circa 25 milioni di euro. La fumata bianca, comunque subordinata all'ok del cda dell'istituto di credito a fine mese, è arrivata dopo i contatti dei giorni scorsi tra Palazzo Chigi e l'istituto di credito. L'obiettivo del mezzo miliardo di sponsorizzazioni, annunciato dagli organizzatori, è dunque ormai alla portata. Sono numerose infatti le negoziazioni in corso

"Stellantis ha deciso di far parte di un progetto che abbraccia l'Italia intera, sostenendo i valori dello sport e dell'Olimpismo. Lo afferma Jean Philippe Imparato, Chief Operating Officer, Enlarged Europe di Stellantis, confermando, come anticipato dall'ANSA, la partnership con Milano-Cortina dei marchi italiani di Stellantis - Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati - che diventano Automotive Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del prossimo anno.

"Siamo orgogliosi di mettere le competenze e l'impegno delle persone che lavorano per i nostri marchi italiani al servizio di un evento di questa portata - aggiunge Imparato -, che ribadirà a livello mondiale l'immagine di un Paese che ricerca l'eccellenza grazie alla collaborazione tra le realtà nazionali più importanti, che condividono valori comuni. Si può fare, tutti insieme e in Italia, e noi lo stiamo dimostrando".

"Siamo orgogliosi di questa partnership che garantisce soluzioni indispensabili per l'organizzazione dei Giochi di Milano Cortina 2026 - osserva il ceo di Milano-Cortina Andrea Varnier -: le vetture di servizio e rappresentanza copriranno gran parte degli spostamenti interni. I marchi italiani di Stellantis hanno contribuito al successo del nostro Paese, rendendo l'Italia competitiva su scala internazionale.

Riconosciamo e apprezziamo l'attenzione all'innovazione tecnologica e al design italiano di Stellantis, caratteristiche che perfettamente si sposano con lo spirito dei nostri Giochi. La collaborazione conferma, inoltre, l'interesse delle grandi aziende ad essere parte di un evento sportivo che offrirà una visibilità senza precedenti all'Italia".



