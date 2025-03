Una versione di Suzuki Jimny a sei ruote va all'asta in UK

Historic Auctioneers ha messo all'asta, nel Regno Unito, un esemplare di Suzuki Jimny a sei ruote. Il veicolo, realizzato sulla base del fuoristrada giapponese, è del 2019 ed è stato completamente ricostruito e trasformato in un modello a sei ruote, utilizzando il maggior numero possibile di parti Suzuki, tra cui un asse posteriore aggiuntivo e componenti della carrozzeria.



L'esemplare è in vendita con una finitura in Audi Nardo Grey, una barra antirollio posteriore e un piccolo cassone in stile pickup nella parte posteriore. Il Suzuki Jimny del 2019 è stato trasformato con l'aggiunta un terzo asse ed estensioni della carrozzeria utilizzando parti originali Suzuki.

Protagonista dell'esperimento riuscito, la quarta generazione di Suzuki Jimny, presentata nel 2018 con un design classico da fuoristrada. Grazie alla sua struttura compatta e leggera e al suo efficiente sistema di trazione integrale, ha avuto successo nei mercati globali, anche se non è stato venduto negli Stati Uniti a causa delle normative sulle emissioni.

Il Jimny 2019 presenta un telaio a longheroni in acciaio, assali rigidi con molle elicoidali sia all'anteriore che al posteriore e un motore 1.5 litri a 4 cilindri con 101 CV.

Dispone di una scatola di rinvio a doppia gamma che offre trazione posteriore o integrale e viene fornito con un cambio manuale a 5 marce o un automatico a 4 marce.

Questo Jimny a sei ruote personalizzato è stato realizzato da Mocho Fabrication nel Regno Unito, con modifiche che includono estensioni laterali della carrozzeria, passaruota posteriori su misura e un nuovo cassone. Gli interni sono caratterizzati da pelle trapuntata nera e grigia. Sarà messo all'asta con un prezzo stimato tra 40.000 e 50.000 sterline.

