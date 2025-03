Taycan Turbo GT, nuovo record tra le BEV a Interlagos

Con il suoi oltre 1.100 CV Porsche Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach stabilisce un nuovo record sul giro per le auto elettriche a Interlagos (São Paulo), la casa della Formula 1 e del Campionato FIA Endurance (WEC) in Brasile, famoso a livello mondiale anche per i successi dell'eroe nazionale Ayrton Senna nelle gare dei primi anni '90.

Felipe Nasr, pilota tre volte campione dell'IMSA e tre volte vincitore delle 24 Ore di Daytona, alla guida della supercar elettrica ha registrato un tempo di 1:42.1 minuti sul circuito di Interlagos, lungo 4,3 chilometri. Per Porsche Taycan Turbo GT Weissach questo risultato rappresenta il quarto record, nel quarto continente, dopo i primati al Nürburgring Nordschleife, al Circuito Internazionale di Shanghai e al WeatherTech Raceway Laguna Seca in California.

La Taycan Turbo GT ha anche dimostrato le sue credenziali nel motorsport come auto di sicurezza della Formula E dal maggio 2024, quando ha preso il posto della Taycan Turbo S.

Sono sempre presenti due auto di sicurezza Taycan Turbo GT ad ogni gara del campionato di Formula E: una equipaggiata con il pacchetto Weissach e l'altra no. Dotate di equipaggiamento di sicurezza e di un sistema di comunicazione high-tech, si alternano nei compiti di auto principale e veicolo di riserva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA