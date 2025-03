Škoda Octavia vRS, in Inghilterra indossa la divisa

Con una potenza di 265 CV, una coppia massima di 370 Nm, e uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 6,4 secondi, la Škoda Octavia vRS, recentemente aggiornata, rappresenta una vettura valida per supportare il lavoro delle forze dell'ordine, per questo è stata scelta dalla Polizia inglese allo scopo di pattugliare le strade.

Complice un'altezza ridotta di 15 mm rispetto al modello standard, ed al Dynamic Chassis Control, questo modello offre maneggevolezza e sicurezza anche alle alte velocità. Inoltre, grazie ad un infotainment aggiornato, che sfrutta uno schermo da 13 pollici, alla strumentazione digitale da 10,25 pollici, ed all'head-up display (in opzione), consente di avere tutte le informazioni dinamiche sotto controllo durante la guida. Non manca un grande spazio per i bagagli, rispettivamente, di 600 litri per la berlina e di 640 litri per la wagon.

Le vetture al servizio delle forze di polizia inglesi possono contare anche sui fari a matrice LED matrix di seconda generazione, e sono pronte ad entrare in azione, in quanto vengono consegnate da partner approvati dal brand che si occupano della conversione di questi veicoli dotati dei lampeggianti d'ordinanza, delle grafiche identificative, e di tutti gli strumenti impiegati nelle auto della polizia.

