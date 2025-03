Rafale, lo stile distintivo per chi sceglie un viaggio premium

Quando il design incontra uno stile ricercato, linee sinuose abbinate ad un gioco di luci raffinato, il risultato non può che essere sorprendente.

A prima vista Renault Rafale ingloba tutti gli stilemi premium di un suv di livello superiore, dove allo spazio generoso si abbina una silhouette elegante, senza tempo, capace di evocare un senso di raffinatezza sottolineato da un bel gioco di chiaroscuri prodotti da linee squadrate, spigoli e curve. Con linee squadrate e spigoli che a volte compaiono nel cuore stesso delle curve, Renault Rafale è davvero elegante.

Con 4,71 metri di lunghezza, 1,86 metri di larghezza e 1,61 metri di altezza, ma anche cerchi da 20" e 21", rientra nel novero dei SUV sportivi del segmento D. Grazie al passo lungo (2,74 m), vanta una linea del tetto profilata perfettamente fluida con una leggera pendenza che favorisce l'altezza al padiglione, per il comfort dei passeggeri dei sedili posteriori.

La calandra di Rafale, elemento molto distintivo, consta di tante piccole losanghe tridimensionali disposte intorno all'emblema centrale, il cui sfondo diventa blu (o grigio scisto, secondo le versioni) in funzione dell'angolo di osservazione.

La firma luminosa di Renault Rafale, con una grafica ancora una volta ispirata alla losanga, esprime forza e robustezza.

Disponibile in opzione, i fari possono essere dotati di tecnologia Matrix Led Vision per migliorare l'efficienza dell'illuminazione notturna. I fari posteriori sono animati dalla tecnologia micro-ottica: quando sono accesi, ricordano i giochi grafici cinesi del tangram (un quadrato tagliato in 7 pezzi) mentre, una volta spenti, assumono un look in stile "ghiaccioli flottanti". Rafale E-Tech 4x4 300 cv Atelier Alpine si distingue dal resto della gamma per i cerchi Chicane da 21" con pneumatici Continental Sport Contact 7 245/40/21 (cerchi Castellet da 20" e pneumatici 245/45/20 nell'allestimento Esprit Alpine). La tinta Blu Sommit Satinato è disponibile in opzione abbinata al tetto Nero Etoilé per uno stile marcatamente distintivo.

Sono disponibili molti equipaggiamenti supplementari per personalizzare Rafale E-Tech 4x4 300 cv: tra questi lo spoiler posteriore nero lucido, pedane e un pack di personalizzazione esterno con paraurti e calotte dei retrovisori Blu Sommit o Bianco Nacré Satinato, per rendere il design ancora più distintivo. Infine, barre tetto trasversali Quickfix in alluminio e gancio di traino elettrico retraibile per abbinare, ad esempio, un portabiciclette, contribuendo così ad accentuare la praticità di Rafale.



