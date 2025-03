Lancia al fianco delle donne con 'Insieme per proteggere'

Un evento per riflettere, capire e confrontarsi sul tema della violenza di genere, quello che si è svolto lo scorso venerdì a Milano, presso Villa Necchi Campiglio, con il talk 'Insieme per Proteggere: Dialoghi sulla Violenza di Genere', organizzato in collaborazione con Lancia e con l'associazione Differenza Donna.

All'appuntamento hanno partecipato Elisa Ercoli, presidente Differenza Donna, il Ceo di Lancia Luca Napolitano, la pianista, compositrice e ideatrice del We - Women's Equality Festival Roberta di Mario e dell'attrice Cristiana Capotondi.

Quest'ultima, impegnata su un set a Roma, ha inviato un video messaggio esprimendo la sua vicinanza a queste tematiche sociali, che da sempre la vedono in prima linea.

Ha aperto e chiuso il talk una performance della pianista Roberta Di Mario, tra musica classica e sonorità contemporanee, solita ad esibirsi in teatri e festival internazionali. Il suo impegno va oltre la musica e abbraccia progetti culturali e sociali, tra cui il Women's Equality Festival, dove ha unito musica e letteratura per sensibilizzare sulla condizione femminile.

"Non ci sono momenti ideali per lanciare una campagna di sensibilizzazione di questo genere - ha dichiarato Luca Napolitano, Ceo di Lancia - perché ogni istante è quello giusto.

Con la campagna 'Insieme per Proteggere', Lancia continua a promuovere un cambiamento sociale concreto, dimostrando che la protezione e il sostegno alle vittime di violenza e stalking non sono solo parole, ma azioni reali da compiere ogni giorno". L'evento milanese è stato anche l'occasione per presentare la nuova campagna 'Insieme per Proteggere', promossa da Lancia per far conoscere il numero anti violenza e stalking 1522 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Protagonista dell'iniziativa è l'attrice Cristiana Capotondi, già impegnata in passato con Lancia nel progetto 'Punch' del 2022.

Il nuovo video, visibile online, utilizza un'analogia tra i dispositivi di sicurezza di un'auto e la necessità di protezione per le donne vittime di violenza, con un'immagine di grande impatto: l'esplosione di un airbag rosa in slow motion, simbolo della protezione che il numero anti violenza 1522 offre a chi ne ha bisogno.

Lancia e Differenza Donna collaboreranno anche nei prossimi mesi, proponendo una serie di appuntamenti di formazione su questo tema, sia in azienda sia presso le Case Lancia, gli showroom del brand.



