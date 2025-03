Ivass, premi Rc auto +12,6% rispetto a inizio 2021

In Italia i prezzi dei premi per le assicurazioni Rc auto sono aumentati in media del 12,6% tra gennaio 2021 e luglio 2024. Lo si legge in un Quaderno Ivass nel quale si sottolinea che il dato è legato all'impennata dell'inflazione e che nel periodo 2014-2021 il premio medio della garanzia Rc auto si è ridotto del 25,3% in termini nominali e del 29,7% in termini reali. Nel 2023 e 2024 gli incrementi sono stati rispettivamente del 6,1% e del 5% in termini nominali. Ivass sottolinea che l'aumento in Italia è inferiore a quello medio segnalato nell'Ue a 27 l(+19,6% tra gennaio 2022 e luglio 2024). In Europa, l'Italia si colloca al ventesimo posto con una variazione nel periodo del 10,1%. Il lavoro di ricerca si basa su di un campione rappresentativo di circa 3 milioni di contratti sottoscritti tra gennaio 2021 e luglio 2024. L'obiettivo, spiega l'Ivass in una nota, "è descrivere l'andamento dei premi Rc. auto in relazione all'andamento della redditività del ramo e quantificarne gli aumenti per fasce di mercato.

L'analisi tiene conto di variabili di prezzo quali le caratteristiche degli assicurati, dei veicoli e delle clausole contrattuali. La ricerca inoltre analizza la correlazione empirica tra aumenti dei premi e incremento dei costi dei sinistri (attesi o realizzati)". Il prezzo medio a luglio era di 398 euro. Gli aumenti dei premi per le polizze, spiega l'Ivass, sono stati eterogenei in funzione delle caratteristiche degli assicurati (età, provincia di residenza, classe di bonus-malus) e della presenza o meno di garanzie accessorie: l'aumento è maggiore per il Centro Italia (+15,5%), segue il Nord (+14%) mentre la variazione è minore al Sud (+11%), dove i premi erano in partenza più elevati. Il premio medio degli assicurati in prima classe del bonus-malus è cresciuto del 13%, mentre l'aumento risulta superiore per gli altri assicurati (+17,8%). Gli assicurati più giovani sono stati maggiormente penalizzati dai rincari Rc auto, con un incremento del 23,4% per gli under-25 a fronte del 12% per gli over-60. I premi Rc auto rispondono con un ritardo di circa 9 mesi rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo. Gli aumenti analizzati nel 2024 fanno ipotizzare una relazione con il maggiore costo dei sinistri con danno non patrimoniale alle persone per l'aggiornamento delle cosiddette tabelle di Milano.

"Finalmente anche l'Ivass certifica le tante denunce lanciate negli ultimi due anni da Federcarrozzieri, evidenziando come i prezzi delle polizze rc auto salgano a ritmo più sostenuto rispetto ai costi dei pezzi di ricambio per le auto e delle riparazioni". Lo afferma l'associazione delle autocarrozzerie italiane, commentando il report diffuso oggi da Ivass.

Lo scoppio della guerra in Ucraina, il caro-energia e la crisi di Suez hanno avuto effetti pesanti sul mercato delle autoriparazioni, portando ad una crescita dei listini dei pezzi di ricambio e a costi più elevati per le riparazioni nelle autocarrozzerie, oltre che a tempi di attesa più lunghi per gli interventi - spiega Federcarrozzieri - Tuttavia, come evidenzia oggi l'Ivass, tra il 2022 e il 2024 la crescita di tali costi è stata inferiore rispetto all'aumento delle tariffe rc auto praticate dalle compagnie di assicurazioni, e secondo l'istituto di vigilanza "rispetto a gennaio 2022 il premio medio rc auto evidenzia un aumento superiore a tutti e quattro gli indicatori inflazionistici a partire da giugno 2024".



"Numeri che di fatto dimostrano come l'andamento delle tariffe rc auto in sensibile aumento a partire dal 2022 non sia proporzionale ai maggiori costi in capo alle imprese assicuratrici a seguito di sinistro, come possono essere i costi delle riparazioni e dei pezzi di ricambio, ma dipenda dalle criticità del settore assicurativo, a partire dalle clausole inserite nei contratti Rc auto che obbligano gli assicurati a rivolgersi per le riparazioni ad autocarrozzerie indicate dalle stesse imprese assicuratrici, distorcendo la concorrenza e portando ad una crescita delle tariffe", conclude il presidente Davide Galli.



