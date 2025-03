Ciuffi vince il Rally Città di Foligno su Škoda Fabia RS

Adrenalina fino alla fine per il primo appuntamento del Campionato Italiano Rally terra che si è svolto lungo gli sterrati del Rally Città di Foligno, in provincia di Perugia, dove ad avere la meglio è stato il fiorentino vice-campione 2024, Tommaso Ciuffi in coppia con Pietro Cigni su Škoda Fabia RS preparata dal team alessandrino Erreffe. Le prime prove cronometrate sono state dominate dal diciottenne Giovanni Trentin, giovanissimo portacolori di ACI Team Italia alla sua prima esperienza nel CIRT, anche lui a bordo della Škoda Fabia RS. Alla fine, Trentin, navigato da Alessandro Franco, è salito sul gradino più basso del podio, nonostante le difficoltà della gara, tra cui anche una foratura.

Più cauta, invece, la partenza dell'equipaggio Ciuffi-sogni che però, con 3 scratch da paura hanno riscattato il risultato dello scorso anno. Su Skoda Fabia RS gommata Pirelli, infatti, il fiorentino ha vinto là dove nel 2024 si era ritirato, andando subito a riaccendere quel duello con il campione in carica Alberto Battistolli.

Il pilota vicentino, Alberto Battistolli, in coppia con Simone Scattolin su altra Fabia RS, ha tenuto duro nel primo giro, quando partiva davanti pulendo la strada, ma nei passaggi successivi ha alzato un po' il ritmo, gestendo, ben conscio di quanto lo scorso anno la calma abbia pagato. Il Rally Città di Foligno è stato anche il primo atto del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior. Davanti a tutti con una grande prova di forza si è imposto sin da subito Geronimo Nerobutto affiancato da Matteo Zaramella, su una delle Renault Clio Rally5 preparate da Motorsport Italia e gommate Pirelli. La seconda piazza, invece, è stata decisa solo sul finale, quando nelle ultime due prove speciali Sebastian Dallapiccola con Fabio Andrian ha recuperato e sorpassato Mattia Ricciu affiancato da Giovanni Mazzone, strappando al debutto su terra un grande risultato. Il prossimo appuntamento con il Campionato Italiano Rally Terra sarà dal 28 al 30 marzo con il Rally della Val d'Orcia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA