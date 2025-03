Brembo fornirà tutte le scuderie di Formula 1

Brembo ha realizzato nuove soluzioni personalizzate per ciascuna scuderia della Formula 1 e fornirà tutti i team con pinze del gruppo e la maggior parte delle monoposto con materiale idraulico (pompe e unità by-wire) e componenti di attrito (dischi e pastiglie in carbonio).

Presente in Formula 1 dal 1975 e con oltre 500 Gran Premi vinti, il gruppo quest'anno celebra il suo cinquantesimo anniversario nel mondo delle corse. Un traguardo che "testimonia mezzo secolo di innovazioni, passione e successi. Cinquant'anni di ricerca e sviluppo che hanno portato Brembo a essere un partner imprescindibile per le scuderie di Formula 1, contribuendo a numerose conquiste e record", spiega una nota.

Nel 2025, Brembo conferma la sua presenza completa sulla griglia di partenza: il gruppo fornirà nuovamente le sue pinze a tutti i 10 team. Saranno 6 i team che utilizzeranno pompe freno fornite da Brembo e Ap Racing, mentre 4 team monteranno unità by-wire.

Ogni team, in base alle specifiche esigenze della vettura, ha collaborato con gli ingegneri del gruppo Brembo per definire il rapporto ottimale tra peso e rigidezza delle nuove pinze freno.

Le avanzate metodologie di progettazione, digitalizzazione, sperimentazione e simulazione di Brembo hanno permesso di creare un "modello personalizzato di pinza freno, raggiungendo il rapporto desiderato", spiega Brembo.



