Alpine A110 R Ultimate, la più sportiva di tutti i tempi

Alpine A110 R Ultimate è la massima espressione di A110 ed è stata realizzata in soli 110 esemplari offrendo ai clienti, per la prima volta, la possibilità di partecipare a un vero e proprio processo di co-creazione: l'Atelier Sur-Mesure, un programma di progettazione su misura.

Assemblata nello stabilimento Jean Rédélé Alpine di Dieppe, città natale della marca, A110 R Ultime ha raggiunto l'apice della A110 e lascerà una traccia indelebile nel design dei veicoli futuri, a partire dall'A110 elettrica prevista per la fine del 2026.

Considerato il livello competitivo in termini di prestazioni sportive del progetto, inizialmente si pensava che sarebbe rimasto allo stadio di prototipo, ma queste considerazioni sono state allontanate dal desiderio di creare un veicolo unico, ricco di emozioni e dalle prestazioni estreme.

Gli ingegneri erano convinti di poter creare un'auto stradale dalle prestazioni avanzate attingendo ai punti di forza di Alpine, come il design leggero e aerodinamico, e all'esperienza acquisita nello sviluppo di un'auto di F1, per aumentare le prestazioni senza sviluppare una potenza che fosse eccessiva. Il team ha anche sfruttato otto anni di esperienza nelle competizioni di alto livello nella serie GT4.

Partiamo dalle basi: il telaio è costruito interamente in alluminio, rendendo A110 R Ultime una delle auto sportive più leggere al mondo. Inoltre, le sospensioni sono state completamente ridisegnate con nuovi ammortizzatori Ohlins TTX con regolazione in altezza e regolazione idraulica a due vie per la compressione e l'estensione.

I nuovi cerchi, da 18 pollici all'anteriore (10 mm più larghi dell'A110 R) e da 19 pollici al posteriore, hanno un design esclusivo e un peso ottimizzato. Così come anche l'impianto frenante è stato migliorato, con dischi di diametro maggiorato e pastiglie provenienti dal mondo del motorsport. Gli pneumatici adottati sono i Michelin PS CUP 2, sviluppati appositamente per questa serie speciale. A livello aerodinamico, A110 R Ultimate è stata rielaborata con un aumento della deportanza di 160 kg rispetto ad A110 R, grazie ad alcune appendici, tra cui lo splitter anteriore con labbro flessibile, le alette sul paraurti anteriore e le piastre terminali sul paraurti posteriore.

Infine, il cuore della vettura: il motore. Questo è dotato di nuovi pistoni forgiati e di nuove bielle prese in prestito dal mondo del motorsport. Anche la mappatura è stata ottimizzata per un numero di ottani, aumentando la potenza dell'A110 R Ultime a 345 CV (254 kW). Con il cambio DCT6, A110 R Ultime eroga una coppia massima di 420 Nm a partire da 3.200 giri/min, 80 Nm in più rispetto ad A110 R Turini, con un peso equivalente a quest'ultima, ovvero di 3,2 kg/CV.



