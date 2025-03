Tzitzikostas: un piano d'azione industriale europeo per l'auto

"Il settore automobilistico europeo ha un passato glorioso, ma il suo futuro è in pericolo. Oggi i nostri costruttori devono fare i conti con i rischi legati alle catene di approvvigionamento, il caro energia, le carenze di personale, l'aumento del protezionismo e l'eccessiva dipendenza dai fornitori di Paesi terzi. E se un'industria di tale importanza è minacciata, l'Europa reagisce. Il primo passo è stato un dialogo strategico tra i rappresentanti dell'industria e la Commissione europea. Mercoledì ho messo per iscritto tali discussioni e ho presentato un piano d'azione industriale per il settore automobilistico". Lo afferma, in un intervento sul Sole 24 Ore, il commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzokostas. "Il piano definisce iniziative faro, a mio avviso rivoluzionarie, in cinque settori: innovazione e digitalizzazione, mobilità pulita, competitività e resilienza della catena di approvvigionamento, competenze e condizioni di parità. L'Europa deve riconquistare la leadership nella transizione verso veicoli basati sull'IA, connessi e automatizzati. Le automobili senza conducente sono sinonimo di futuro, e il futuro non è più così lontano - sottolinea Tzitzikostas - Nessun Paese ha ancora disciplinato la circolazione di tali auto su strada. Dobbiamo agire tempestivamente. Uno dei maggiori punti di forza dell'Ue è il mercato unico, che ci consente di introdurre norme per la guida automatizzata nell'intero blocco. Lo faremo entro il 2026.

Riuniremo inoltre gli attori europei del settore nell'ambito di un'alleanza europea per i veicoli connessi e autonomi. Con un sostegno di 1 miliardo tra investimenti pubblici e privati".

Inoltre "nei prossimi due anni metteremo a disposizione 1,8 miliardi di € a sostegno della produzione di batterie nell'Ue".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA