Una rara Porsche 911 GT3 dipinta a mano in vendita in Olanda

La Porsche 911 GT3 è una delle vetture più apprezzate dagli appassionati che frequentano anche la pista nei trackday. Adesso un esemplare piuttosto particolare è in vendita in Olanda, come si evince da un annuncio pubblicato dal sito marktplaats.nl: si tratta di un'auto del 2018, nello specifico una 991.2, ovvero il restyling del modello identificato dalla sigla di progetto 991.

Spinta dal noto 6 cilindri boxer aspirato da 4 litri che eroga 507 CV di potenza, offre uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 3,3 secondi e una velocità massima superiore ai 300 km/h. E' equipaggiata con il rollbar per le sessioni in pista, cinture di sicurezza da corsa, sedili con schienale in fibra di carbonio, e un serbatoio da 90 litri per guidare per più tempo senza effettuare il rifornimento.

L'aspetto particolare, però, è che è stata dipinta a mano, come si legge nell'annuncio, da artisti noti, che la rendono una sorta d'opera d'arte in su quattro ruote. Questo particolare dovrebbe elevarne il valore che, attualmente, in base al prezzo comunicato dal portale olandese, è di 265.000 euro. Una cifra di poco superiore a quella necessaria per entrare in possesso di una GT3 RS della generazione attuale della 911.



