Sosta su stalli dei disabili, 600 interventi in un mese a Torino

A febbraio a Torino la polizia municipale ha eseguito 597 interventi per sosta non consentita sui posti riservati alle persone con disabilità, infrazione che col nuovo Codice della Strada prevede una sanzione raddoppiata, 165 euro per ciclomotori e motoveicoli a due ruote e 330 euro per auto e altri tipi di veicoli, oltre a 4 punti tolti sulla patente. Il dato si conferma sostanzialmente in linea con quello degli anni precedenti, con 643 interventi a febbraio 2024 e 589 a febbraio 2023. Guardando ai numeri di febbraio 2025, statisticamente il numero maggiore di interventi si è registrato nei giorni di sabato e domenica.



