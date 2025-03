Si rinforza collaborazione tra Autobrennero e Polizia Stradale

Si rinforza ancora la collaborazione tra Autobrennero e Polizia Stradale, che garantisce il servizio di vigilanza, controllo e intervento sull'A22. La convenzione, sottolinea una nota della società, apre la strada all'utilizzo di tutte le più avanzate tecnologie per la condivisione di dati e l'attività sulla tratta e garantisce un miglioramento delle indennità percepite dagli agenti che operano su strada, in virtù anche del notevole impegno professionale richiesto nel servizio autostradale. Con l'occasione Autostrada del Brennero ha anche consegnato alla Polizia stradale sei nuove vetture.

"Puntare all'incidentalità zero. È un obiettivo ambizioso, ma l'impegno di Autostrada del Brennero in questa direzione è grande", commenta nella nota l'ad Diego Cattoni.

"La Polizia di Stato ha competenza esclusiva sulla rete autostradale e la sinergia con i concessionari rappresenta un modello di partenariato efficace per garantire la sicurezza stradale in un ambito cosi complesso come l'autostrada.

L'obiettivo è quello di salvaguardare la vita delle persone e la libertà di movimento e l'impegno della Polizia Stradale e dei concessionari è massimo per garantire elevati standard nei servizi operativi", osserva Santo Puccia, dirigente superiore della Polizia di Stato e Direttore del Servizio Polizia Stradale.

Nel 2024 sono state 20.375 le violazioni del codice della strada contestate dagli agenti della Stradale che rispondono ai Compartimenti Trentino Alto Adige - Belluno, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, per un totale di 50.993 veicoli ispezionati e 67.721 persone controllate. Il tasso di incidentalità globale sulla tratta per il medesimo anno è stato di 15,97 punti, in linea con il trend degli ultimi anni e nettamente inferiore alla media nazionale, che nel 2023 (ultimo dato disponibile) era di 26,52. Nel 2024 sono state 11.193 le pattuglie impegnate lungo l'A22 per un totale di oltre 2,3 milioni di chilometri percorsi.

Sono state 825 le patenti ritirate e 926 le carte di circolazione ritirate, 845 i veicoli sottoposti a fermo, 198 quelli sequestrati, 4.687 gli interventi di soccorso.



