Renault Rafale Atelier Alpine, a bordo un'esperienza premium

L'esperienza a bordo di Renault Rafale E-Tech 4x4 300 cv è sicuramente di livello superiore.

L'allestimento Atelier Alpine oltre a tutta la sportività e la dinamica di guida, dona una sensazione premium sottolineata dall'impiego di materiali di alta qualità e da uno stile artigianale e distintivo che abbina il comfort all'eleganza.

All'avviamento, Rafale E-Tech 4x4 300 cv è preimpostata sulla modalità ibrida, con il sistema E-Tech che gestisce gli abbinamenti di potenza tra i vari motori. La guida 100% elettrica può comunque essere "forzata" manualmente dal conducente con la modalità Electric tramite il pulsante Ev Mode situato sul bracciolo centrale.

La scelta di questa energia viene mantenuta fino ad una potenza di 160 cv e una velocità massima di 135 km/h. Il pulsante Ev Mode permette anche di attivare la funzione E-Save.

Sfruttando il motore termico come generatore, questa funzione mantiene la carica della batteria al di sopra del 25%.

L'attivazione di questa modalità è ideale quando si è prossimi all'ingresso in una zona urbana dove si circolerà in modalità 100% elettrica. La riserva di energia elettrica conservata da questa funzione permette anche di sollecitare meno la potenza del motore termico e, pertanto, di ridurre i consumi di carburante in previsione di forti accelerazioni o lunghe pendenze. Nell'intervallo di autonomia 25%-90% della batteria, l'attivazione della modalità E-Save mantiene invariato il livello di carica sollecitando il motore termico. L'autonomia della batteria verrà aumentata fino al 25 %, se scende al di sotto di questo livello, e scenderà al 90%, se supera questo valore. Rafale E-Tech 4x4 300 cv si posiziona ai massimi livelli sul mercato dei suv ad alte prestazioni del segmento D per efficienza, emissioni di CO2 e autonomia.

Tutta l'ingegnosità e l'efficienza della tecnologia E-Tech abbinata ad un serbatoio con una capacità di 55 litri permette di fino a 105 km di autonomia in modalità 100% elettrica (autonomia elettrica in ciclo misto WLTP) efino a 1.000 km percorsi con un pieno di benzina e la batteria carica. Un record per un veicolo ibrido plug-in che consente di programmare lunghi viaggi senza troppe soste per il rifornimento.



