Nuove opportunità per donne specialiste in meccatronica

In un settore sempre più digitale, connesso e tecnologico come quello dell'autorizzazione, in cui a fare la differenza sono le competenze informatiche, la capacità di utilizzare software di diagnosi avanzati e la precisione nell'interpretare i dati elettronici dei veicoli, si aprono anche per le donne si aprono nuove opportunità professionali.

A sollevare questo tema sono gli organizzatori di Autopromotec 2025, la più importante fiera italiana dedicata alle attrezzature e all'aftermarket. Nel quartiere fieristico di Bologna dal 21 al 24 maggio, si parlerà anche di questo tema e si faranno proposte per aprire davvero le porte alle donne in un ambito professionale tradizionalmente al maschile.

Secondo i dati più recenti, la presenza femminile in officina è ancora inferiore al 5%, ma è un numero in crescita. Tutto l'aftermarket dell'auto - sottolinea Autopromotec - ha oggi una richiesta di tecnici e meccatronici che supera di gran lunga l'offerta, creando uno spazio prezioso per chiunque voglia mettersi in gioco, indipendentemente dal genere.

E' infatti chiaro che In un futuro già molto vicino - in cui la mobilità sarà sempre più sostenibile e digitale - le officine avranno bisogno di competenze nuove, smart e al passo con i tempi. Un'opportunità da cogliere al volo, soprattutto per le ragazze che cercano una strada professionale concreta, innovativa e ricca di possibilità.

Un'auto che arriva oggi in officina non è più solo una macchina da smontare e riparare, ma un vero e proprio computer su ruote, che comunica eventuali anomalie attraverso sistemi di diagnostica connessi. Si interviene spesso per un malfunzionamento dell'infotainment, un aggiornamento dei sistemi di sicurezza ADAS o una configurazione dei sensori.

È proprio qui che le competenze digitali diventano fondamentali: una sfida perfetta anche per le ragazze, che spesso sono native digitali e hanno una naturale dimestichezza con questo tipo di strumenti.

Troppe studentesse non sanno, però, al momento di scegliere il loro itinerario formativo, che esiste questa strada tale da permettere la costruzione di carriere di successo nel mondo dell'autoriparazione e, in generale dell'automotive.

Oggi, per diventare meccatroniche o tecniche di officina, basta scegliere un percorso di studio adeguato, come gli istituti tecnici e professionali (con indirizzi come manutenzione e assistenza tecnica, meccanica e meccatronica, trasporti e logistica) ma anche attraverso corsi di formazione post-diploma, come quelli che sempre più numerosi vengono organizzati da costruttori, da distributori di ricambi o da associazioni di categoria.

E' il caso dell'Automotive Woman Association (AWA) che riunisce professioniste con esperienza nel mondo delle auto e delle moto. In questo momento, AWA sta formando nuove collaudatrici, in collaborazione con Loris Bicocchi, uno dei tester più celebri al mondo. Questo è il primo di una serie di corsi che prevede anche la formazione di telaiste, motoriste, carrozziere che si svolgeranno almeno per la parte didattica proprio presso Casa Autopromotec a Bologna.



