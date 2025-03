Hyundai al fianco dell'Acea Run Rome The Marathon

Hyundai va di corsa e sarà protagonista all'Acea Run Rome The Marathon, in veste di Official Car dell'evento, con il progetto 'Charge to Go'. Il 16 marzo la Capitale ospiterà infatti l'evento podistico che celebra la sua trentesima edizione, con un programma di attività molto ricco già nelle giornate precedenti.

Hyundai sostiene la manifestazione 'Charge to Go', attraverso numerose iniziative che mirano a coinvolgere partecipanti e visitatori in modo significativo, per creare momenti di connessione che rafforzano il senso di comunità e di supporto reciproco, e per promuovere un nuovo concetto di mobilità sostenibile.

Protagonista dell'Acea Run Rome The Marathon insieme ai partecipanti sarà infatti la gamma 100% elettrica del marchio coreano e in particolare la nuova Inster, che sarà esposta in uno dei principali punti di incontro della manifestazione, l'Expo Village al Palazzo dei Congressi. Qui i visitatori avranno l'opportunità di scrivere frasi motivazionali e messaggi di incoraggiamento su cartelloni che verranno poi mostrati ai corridori lungo il percorso della gara.

Presso l'Expo Village, un'altra importante occasione per entrare in contatto con Hyundai è uno spazio dedicato a un'esperienza interattiva, dove i visitatori verranno trasportati nella Roma del futuro. Camminando su un tapis roulant, ogni partecipante diventerà protagonista di un video.

Sempre in Piazza J. Kennedy, i partecipanti avranno l'opportunità di mettersi al volante e provare Inster o gli altri modelli della gamma 100% elettrica di Hyundai, come il SUV compatto Kona Electric e la Ioniq 5.



