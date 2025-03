Auto: Filt, movimentazione HcLog taglia 67 addetti a Livorno

Filt Cgil di Livorno fa sapere che è a rischio il posto di lavoro di 67 dipendenti Hclog, azienda della logistica attiva a Collesalvetti, nel retroterra del porto livornese, per la movimentazione delle auto. Per loro "il 31 marzo potrebbe essere purtroppo l'ultimo giorno di lavoro".

L'azienda a Collesalvetti "gestisce in appalto per Autotrade & Logistics il servizio di movimentazione auto" e ha comunicato "l'intenzione di procedere alla risoluzione del contratto, questo perché a causa delle difficoltà economiche del committente non starebbe più percependo quanto dovuto. La conseguenza è che HcLog si trova da mesi in grosse difficoltà nel pagare gli stipendi (a partire dalla fine del 2024 è infatti stata resa necessaria l'attivazione del fondo di integrazione salariale)".

A Filt Cgil risulta che a partire "dall'inizio del 2025 la gestione del piazzale Faldo sarebbe dovuta passare da Autotrade & Logistics ad una nuova proprietà ma a quanto si apprende il passaggio non si sarebbe ancora concretizzato" e "venendo meno l'appalto di Autotrade & Logistics o di una nuova proprietà, HcLog rischia di rimanere senza lavoro, con tutto ciò che di negativo ne consegue nei confronti dei 67 suoi dipendenti".

Infine "parte di questi addetti rischia di essere trasferito in altre città mentre un'altra parte rischia di perdere il posto di lavoro". La sigla invita le "istituzioni a vigilare sulla situazione e a fare tutto il possibile a difesa dell'occupazione e dei diritti dei lavoratori".



