Alpine e Beneteau, due icone dell'industria francese

Il marchio automobilistico francese Alpine, specializzato nelle auto sportive, dà il via alla collaborazione con Beneteau, azienda francese specialista nella costruzione di yacht e leader nella nautica da diporto, che comprende diversi progetti destinati a rafforzare il loro impegno nell'innovazione tramite il design e l'eccellenza qualitativa.

Le due aziende transalpine si sono scelte e vicenda in base ai tanti parallelismi, come l'essere un punto di riferimento nella progettazione di prodotti alto di gamma, la visione di una straordinaria customer experience e la volontà di superare le aspettative del mercato. A questo si aggiungono anche gli obiettivi comuni in termini di sviluppo prodotti, innovazione sostenibile e crescita.

Con questa collaborazione le due aziende francesi sono in grado di rafforzare il loro approccio orientato al design nonché il loro status come punti di riferimento nei rispettivi settori con l'obiettivo di ridefinire i concetti di lusso e design sportivo per attrarre, con il loro stile inconfondibile, una nuova generazione di appassionati alla ricerca di sensazioni forti.

BWT Alpine Formula One Team, il Dna sportivo del marchio, e il piano prodotto di Alpine risultano perfettamente in linea con gli obiettivi di Beneteau: la leadership mondiale e l'investimento in una gamma inedita hanno lo scopo di trovare una nuova strada alle due icone dell'industria francese con competenza tecnologica, rafforzando il loro approccio orientato al design, e il loro status come punti di riferimento nei rispettivi settori.

La partnership di co-branding offrirà ai clienti e ai distributori di Alpine e Beneteau l'accesso esclusivo a offerte ed eventi speciali e darà inoltre il via a collaborazioni in edizione limitata che saranno annunciate nel corso dell'anno, la prima è attesa già per questo mese di marzo.



