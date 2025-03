A24 Roma, chiusure notturne rampe complanari-Gra verso Tiburtina

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per lavori di manutenzione sul Gra da parte della struttura territoriale ANAS Lazio, dalle ore 22:00 dei giorni 10, 11, 12 e 13 marzo alle ore 06:00 dei giorni successivi saranno chiuse al traffico tanto la rampa di uscita dalla complanare ovest sulla carreggiata esterna del Grande raccordo anulare, per il traffico proveniente da Lunghezza/Barriera di Roma Est in direzione di Via Tiburtina, quanto la rampa di uscita dalla complanare est sulla carreggiata esterna del Gra per il traffico proveniente dalla Tangenziale Est sempre in direzione Tiburtina.

I veicoli provenienti da Lunghezza/Roma Est e diretti sul GRA in direzione Tiburtina e quelli provenienti dalla Tangenziale Est e diretti sul Gra in direzione Tiburtina, potranno uscire sulla carreggiata interna del Gra in direzione La Rustica dove sarà possibile fare inversione e rientrare sulla carreggiata esterna del Gra in direzione Tiburtina.



