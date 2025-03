Stellantis, il Cardinale Repole e John Elkann a Mirafiori

Al complesso industriale di Mirafiori hanno fatto visita il presidente di Stellantis John Elkann e il cardinale Arcivescovo di Torino, Roberto Repole.

Il polo manifatturiero di Mirafiori coinvolge al suo interno circa 12.500 persone e, in questo caso, la visita ha riguardato in particolare quattro aree: le linee di montaggio della Fiat 500 elettrica, lo stabilimento delle trasmissioni elettrificate (eDCT), il Battery Technology Center e i nuovi uffici dell'Hub per l'Enlarged Europe.

"Siamo felici di accogliere oggi il Cardinale Repole a Mirafiori, e lo ringraziamo per l'attenzione che ha voluto dedicare a un complesso industriale così centrale per i piani di sviluppo di Stellantis - ha dichiarato John Elkann, presidente di Stellantis - La sua presenza rafforza il nostro legame con la comunità di Torino, che con il suo impegno quotidiano contribuisce a costruire il futuro dell'auto italiana".

Durante la visita, erano presenti anche il responsabile Enlarged Europe di Stellantis Jean-Philippe Imparato e alcuni manager di Stellantis Italia, tra cui Antonella Bruno (Responsabile di Stellantis Italia) e Giuseppe Manca (Responsabile risorse umane). Mentre ad accompagnare il Cardinale era presente Alessandro Svaluto Ferro, direttore dell'Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Torino.



