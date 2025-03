Riapre nel 2027 la Palazzina di Mirafiori, storica sede Fiat

La Palazzina centrale di Mirafiori, sede storica del gruppo Fiat, riaprirà nel 2027. Tornerà a essere utilizzata da alcune migliaia di persone dopo la riqualificazione che partirà con i progetti tecnici tra aprile e maggio di quest'anno, in contemporanea con i lavori nella vicina carrozzeria di Mirafiori per l'installazione della nuova linea della 500 ibrida.

Realizzato nel 1939 e "cabina di regia" storica per la produzione di quasi 29 milioni di vetture, questo edificio simbolico per i torinesi, avrà una nuova vita sia sul fronte della sostenibilità sia su quello della tecnologia. L'iniziativa rientra del programma Green-Campus per la trasformazione dei luoghi di lavoro e mira a rafforzare le radici degli enti centrali di Stellantis attraverso progetti innovativi, sostenibili e collaborativi. Mirafiori è una delle tre sedi coinvolte con Poissy in Francia e Rüsselsheim in Germania.

"Con questo progetto, siamo orgogliosi di dare una nuova vita a un nostro edificio iconico, un vero e proprio simbolo dell'auto italiana nel mondo, proiettandolo nel futuro - commenta Jean-Philippe Imparato, responsabile delle attività europee di Stellantis - e al contempo vogliamo contribuire a ridurre le emissioni di carbonio dell'azienda, tramite soluzioni tecniche e tecnologiche all'avanguardia. Desideriamo offrire ai nostri dipendenti un'esperienza completamente rinnovata in termini di tempo trascorso in sede incoraggiando scambi interni che promuovano lo sviluppo congiunto e l'intelligenza collettiva, integrando l'esperienza del lavoro da remoto. Si tratta di un progetto ambizioso, sia per l'azienda che per i dipendenti, che ci aiuterà a raggiungere i nostri obbiettivi di sostenibilità e diventare un luogo ideale in cui lavorare".

I lavori nel complesso di Mirafiori - ricorda Stellantis - rientrano nelle attività propedeutiche alla realizzazione del Piano Italia, presentato lo scorso 17 dicembre al Mimit, che pone il nostro Paese al centro delle strategie di Stellantis, attraverso l'aumento dei modelli in produzione, elettrici e ibridi, e la salvaguardia dei livelli occupazionali.



