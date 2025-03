Orsini, 'l'automotive è il primo prodotto in Europa'

"Sull'automotive credo che sia una pazzia. Noi siamo imprenditori e io credo che nessun imprenditore lascia perdere il proprio primo prodotto. Per l'Europa il primo prodotto si chiama veicoli e l'associazione europea di chi fa parte componentistica dei veicoli ha dichiarato che nel 2035 se avessimo avuto un motore endotermico avremmo assunto 100mila persone. Io credo che questo sia significativo e invece noi oggi in Italia ne stiamo rischiando di perdere 70mila. Per questo io credo che dobbiamo mettere al centro la neutralità tecnologica punto primo perché è la via, le sanzioni dilatate di due o tre anni non è assolutamente il percorso giusto. Oggi si deve prendere un momento di riflessione. Le tecnologie non si cambiano per norme ma si cambiano perché sono fruibili e accessibili da chi utilizza le tecnologie".

Lo ha detto Emanuele Orsini, presidente di Confindustria oggi a Pescara nel corso dell'evento per gli 80 anni di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, parlando di automotive.



