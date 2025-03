Hyundai sceglie Free2Move per la ricarica facile

Per proporre un ecosistema di ricarica integrato e semplificare l'accesso alla mobilità elettrica, Hyundai ha scelto Free2move eSolutions. La collaborazione nasce per rendere più facile la fase di ricarica domestica delle Hyundai plug-in hybrid o 100% elettriche presenti oggi in gamma.

In particolare, Hyundai ha scelto easyWallbox, ovvero la soluzione di ricarica di Free2move eSolutions che rende ancor più facile la gestione della ricarica domestica della propria auto dotata di batteria ricaricabile alla spina, ibrida ricaricabile o 100% elettrica.

Con la soluzione plug&play, che può essere subito usata, senza dover procedere all'installazione, è sufficiente collegarsi a una presa di corrente Schuko nel proprio box per ricaricare l'auto con una potenza erogata di 2,3 kW. I clienti Hyundai possono inoltre decidere di integrarla nell'impianto elettrico del box attraverso una installazione professionale che permette alla easyWallbox di gestire una potenza che arriva fino a 7,4 kW.

La soluzione è controllabile da remoto tramite apposita applicazione ed è possibile gestirne il carico tramite la funzione Dynamic Power Management che permette di evitare blackout indesiderati. Durante la fase di lancio in Italia, Inster prevede di serie la easyWallbox, disponibile in alternativa al voucher Charge myHyundai per ricariche pubbliche equivalenti a circa 5.000 km.

Per tutti gli altri modelli della gamma, easyWallbox è acquistabile presso gli showroom ufficiali Hyundai. "Con Inster - ha dichiarato Francesco Calcara, presidente e Ceo di Hyundai Motor Company Italy - Hyundai amplia ancor più la propria offerta di veicoli 100% elettrici che, assieme a quelli plug-in hybrid, possono ora essere sfruttati ancor meglio scegliendo la easyWallbox. Grazie alla collaborazione con Free2move eSolutions, vogliamo rendere l'esperienza di guida 100% elettrica ancora più accessibile e facile".



