F1: Hamilton è già italiano, ai tifosi 'grazie a tutti, vi amo'

"Grazie a tutti, vi amo". Lewis Hamilton si rivolge in italiano ai tifosi della Ferrari che hanno invaso Piazza Castello, dove si sta svolgendo l'evento 'Scuderia Ferrari HP Drivers Presentation by Unicredit'. "E' fantastico essere qui - aggiunge il sette volte campione del mondo, pronto ad esordire sulla Ferrari -, Milano è una bellissima città e c'è tanta energia. Non c'è nulla come la passione della Ferrari e dei suoi tifosi. Li vedo, posso toccarli ed è la mia prima esibizione. E' molto speciale".





