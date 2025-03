Drive Essence: clienti Mercedes esplorano universo del food

Le nuove strategie di fidelizzazione e coinvolgimento dei clienti varate da Mercedes in Italia in collaborazione con i dealer aderent - e concretizzate nel nuovo format retail Drive Essence - puntano a far vivere ai clienti della Stella a Tre Punte esperienze uniche e coinvolgenti in cui l'automobile (nella sua espressioni più sostenibile) diviene il mezzo per esplorare l'universo del food e le sue infinite sfaccettature.

Un viaggio esperienziale declinato attraverso le due diverse e innovative proposte Taste the Future e The Bread Revolution.

La prima ruota intorno al concetto di 'novel food' cioè di quegli alimenti innovativi che nascono da inedite concezioni o da prodotti che utilizzano nuove tecnologie e nuovi processi di produzione. The Bread Revolution viaggia, invece, sul concetto del pane come elemento in grado di raccontare territorialità e specificità uniche del Bel Paese.

Quella che Mercedes propone a suoi selezionati clienti sotto l'ombrello della Drive Essence è dunque una food experience fuori dal comune, ma anche la scoperta di un territorio, con le sue unicità ed eccellenze.

Due importanti elementi - è stato spiegato in un evento organizzato nella sede di Merbag a Milano - che costituiscono la base su cui si sviluppa la nuova piattaforma esperienziale che Mercedes-Benz Italia ha messo a disposizione della rete di partner sul territorio per offrire ai propri Clienti coinvolgenti opportunità di contatto con il marchio della Stella.

Una serie di esperienze a bordo della gamma plug-in e full electric firmata Mercedes che vedranno protagonisti anche alcuni amici della Stella, protagonisti nel mondo della ristorazione e della divulgazione enogastronomica.

Un dream team di brand ambassador, è stato ricordato nell'incontro di Milano - che è formato da Federico Quaranta, conduttore televisivo e radiofonico, esperto di enogastronomia e territorio e da Davide Oldani, chef stellato da sempre impegnato nel promuovere la cultura della territorialità in cucina.

Ma anche da Caterina Ceraudo, chef stellata che si distingue per la forte personalità e una cucina moderna e creativa, ma senza eccessi e da Giancarlo Morelli, chef pluripremiato e imprenditore, noto per la sua passione per la cucina che unisce tradizione, ricerca e convivialità.

"I format che realizziamo insieme alla nostra rete di partner sul territorio si sviluppano attraverso una profonda e costante lettura dei desideri dei nostri Clienti - ha detto Mirco Scarchilli, responsabile marketing communication experience di Mercedes-Benz Italia - E la chiave del loro successo risiede proprio nella capacità di creare esperienze fuori dal comune, qualcosa che è difficile acquistare, dove l'eccellenza e la sorpresa possono emergere anche da cose apparentemente semplici, come il pane".

Ma anche dalla scoperta di eccellenze imprenditoriali tutte italiane che, attraverso ricerca e innovazione, portano nel futuro il concetto di food. Ma questo non è l'unico territorio che vogliamo esplorare insieme ai nostri partner e già dalle prossime settimane integreremo la piattaforma Drive Essence con un ulteriore format focalizzato sul mondo della nautica".





