'Dazi auto avrebbero colpito pick-up, prevalenti tra fan Trump'

C'e' un possibile retroscena elettorale nella sospensione per un mese dei dazi a Canada e Messico sulle auto delle tre principali cause automobilistiche Usa: le tariffe avrebbero colpito una delle fasce piu' vendute, quella dei pickup, acquistati prevalentemente dai sostenitori di Donald Trump: secondo un sondaggio condotto ad agosto da Edmunds, un fornitore di informazioni del settore, i conducenti di pick-up hanno circa il doppio delle probabilità di dichiararsi repubblicani piuttosto che democratici. E, riferisce la Reuters sul suo sito, circa un terzo dei pick-up americani venduti da marchi americani e stranieri sono fabbricati in Messico e Canada, secondo una ricerca di Global Data. Questo veicolo tipicamente americano è la spina dorsale dell'industria automobilistica statunitense: lo scorso anno le case automobilistiche, sia statunitensi che straniere, hanno venduto negli Stati Uniti circa 3 milioni di pick-up, pari a circa il 20% delle vendite nazionali complessive. Gli analisti di Wolfe Research hanno previsto che le tariffe avrebbero aggiunto circa 3.000 dollari in media al costo di un veicolo e circa 7.000 dollari sui modelli importati dal Canada o dal Messico. I pick-up full-size hanno un prezzo di transazione medio di circa 65.000 dollari, secondo i dati di gennaio di Cox Automotive.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA