Citroën C3 Business, la versione pensata per le flotte

L'offerta di Citroën C3 si arricchisce con l'introduzione dell'allestimento Business, una soluzione pratica e affidabile per le flotte aziendali e i professionisti con un prezzo di listino che parte da 18.500 euro.

Nuova Citroën C3 a benzina, il modello a benzina più venduto nel mese di febbraio sul mercato italiano con 5.102 unità vendute (dati Unrae), offre un'esperienza di guida dinamica e versatile, grazie al motore PureTech, che garantisce efficienza nei consumi e prestazioni brillanti.

Esteticamente C3 Business si caratterizza per un design moderno con cerchi Azurite da 17 pollici, barre al tetto in nero lucido e piastre protettive sottoscocca.

Il modello si adatta sia all'uso urbano che a viaggi più lunghi, mantenendo sempre un livello di comfort elevato, tipico del marchio Citroën, grazie alla trasmissione a catena, cambio manuale a sei marce e 100 CV di potenza.

Inoltre, la versione Business si distingue per una ricca dotazione tecnologica, che include: My Citroën Drive con schermo centrale da 10,25 pollici, navigazione integrata e mirroring wireless per Apple CarPlay e Android Auto, ricarica wireless (per gli smartphone predisposti), Head-Up Display e le sospensioni Citroën Advanced Comfort.

La sicurezza a bordo è garantita dal pacchetto sicurezza che include Active Safety Brake, avviso di attraversamento involontario della linea di carreggiata, riconoscimento dei limiti di velocità, allarme attenzione conducente e avviso di rischio di collisione.



