Bugatti Baby II, esemplare unico ispirato alla Type 35

Da una collaborazione tra Hedley Studios ed il responsabile del reparto Sur Mesure di Bugatti, Jascha Straub, è nata la Bugatti Baby II, un'interpretazione in scala 3/4, guidabile ed elettrificata, della Type 35.

Si tratta di un esemplare unico che riprende le forme dell'auto da corsa di maggior successo di tutti i tempi, che ha celebrato il 100° anniversario lo scorso anno.

Per la livrea esterna è stata scelta una verniciatura bicolore realizzata in nero "Nocturne" e giallo "Giallo Midas", una combinazione di colori preferita da Ettore Bugatti e scelta, all'epoca, per modelli Bugatti leggendari come la Type 57 Grand Raid Usine.





Non mancano disegni realizzati a mano, che ritraggono sulla carrozzeria dei cavalli purosangue, fonte d'ispirazione per Ettore Bugatti nella realizzazione delle sue automobili, altri schizzi che richiamano l'epopea vincente della Type 35, e che ritraggono Ettore, Jean, e la storica dimora di Bugatti a Molsheim.

L'abitacolo, invece, è caratterizzato da pelle nera trattata da "Bridge of Weir".



