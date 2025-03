Ue, 'stop motori termici dal 2035 resta, ci atteniamo al piano'

La revisione del regolamento sugli standard CO2 di auto e furgoni "sarà anticipata alla seconda metà del 2025 ma non toccherà l'obiettivo del 2035" per lo stop alla vendita di veicoli a combustione interna, diesel e benzina, "al quale ci atteniamo. Ciò che faremo sarà valutare la possibilità di aprire la strada a nuove o altre tecnologie" nella transizione dei carburanti post 2035. Lo ha detto il commissario europeo ai trasporti, Apostolos Tzitzikōstas, presentando in conferenza stampa il piano Ue per l'automotive.

"Per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2035 avremmo bisogno di un approccio tecnologicamente neutro", ha puntualizzato, assicurando che i combustibili sintetici, gli e-fuels richiesti dalla Germania, "avranno un ruolo da svolgere e saranno presi in considerazione nell'ambito della futura revisione. Valuteremo inoltre quali altre tecnologie potrebbero ancora avere un ruolo per il raggiungimento degli obiettivi del 2035", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA