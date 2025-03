Piano Ue auto, 1,8 miliardi in 2 anni per produzione batterie

La Commissione europea metterà a disposizione 1,8 miliardi di euro nei prossimi due anni (2025-2027) "per sostenere la produzione di batterie nell'Ue, mobilitando risorse dal Fondo europeo per l'innovazione". E' quanto si legge nel piano d'azione per l'automotive presentato oggi dalla Commissione europea, promettendo di esplorare anche strumenti di "sostegno diretto" alle aziende che producono batterie 'Made in Europe'. Un sostegno che potrebbe essere "combinato" agli aiuti di stato al settore.

Bruxelles ricorda di aver già annunciato finanziamenti fino a "3 miliardi di euro del Fondo per l'innovazione per la produzione di celle per batterie per veicoli elettrici" e che il primo bando da un "miliardo di euro è stato lanciato" lo scorso dicembre. Per rafforzare la capacità di produzione di batterie in Ue, Bruxelles potrebbe considerare di introdurre "requisiti europei", ovvero di produzione Made in Europe', sul contenuto di celle e componenti delle batterie nei veicoli elettrici venduti nell'Ue.



