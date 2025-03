Nuovo Dacia Duster conquista tra stile e sostenibilità

La terza generazione di Dacia Duster ha già conquistato, da quando ha rinnovato totalmente il suo design nel 2024, più di 200.000 clienti in Europa. La nuova generazione mantiene tutte le qualità estetiche che hanno decretato il successo delle precedenti generazioni e allo stesso tempo mostra il nuovo corso stilistico della Casa.

"Prima ancora di lavorare sullo stile di Duster - ha commentato David Durand, direttore del design Dacia - ci siamo concentrati sulle sue proporzioni per conferirgli un forte equilibrio dei volumi. Trovare le giuste proporzioni è fondamentale per evitare di ricorrere successivamente ad artifici stilistici".

I designer hanno quindi cominciato a lavorare partendo da volumi semplici, tra abitacolo, cofano e parafanghi. Hanno poi assemblato tutti questi elementi in modo netto e pulito, con linee volutamente tese e decise. Il tutto, abbinato ad un frontale molto verticale, passaruota con bordi nettamente smussati, ampio portellone posteriore e finestrini laterali che si estendono dall'anteriore al posteriore.

Duster è protetto da una vera e propria cintura che circonda tutto il veicolo, senza soluzione di continuità: le protezioni laterali della parte inferiore della scocca proseguono sugli elementi che convogliano la brand identity, per poi girare intorno ai passaruota che sono, a loro volta, connessi ai paraurti anteriore e posteriore.

Il design concilia anche lo stile outdoor con robustezza e un approccio più sostenibile. Le piastre di protezione anteriore e posteriore sono colorate all'origine. L'assenza di vernici è un vantaggio per l'ambiente, ma anche per i clienti: anche se graffiati o rigati, non perdono mai il colore originario, nascondendo l'effetto di piccoli danni o graffi.

Le protezioni laterali della parte inferiore della scocca e dei passaruota, gli elementi che convogliano l'identità di marca, i triangoli del paraurti anteriore sono realizzati con un nuovo materiale robusto, Starkle, progettato dagli ingegneri Dacia e dall'azienda chimica LyondellBasell.

Duster è disponibile in tutti i dealer Dacia con un prezzo di listino a partire da 19.900 euro nella versione Essential con motorizzazione GPL



