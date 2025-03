Messico, con dazi +30 mld di costi per l'industria auto Usa

L'Associazione messicana dei produttori di componenti per auto (Ina) ha stimato che i dazi imposti da Trump sulle importazioni dal Paese latinoamericano causeranno costi aggiuntivi nella produzione automobilistica degli Stati Uniti pari a 30 miliardi di dollari all'anno, che si rifletterà sul prezzo finale delle auto.

Gabriel Padilla, direttore generale dell'Ina, ha affermato che il costo dei veicoli aumenterà tra i 3.000 e i 5.000 dollari per unità, a seconda del segmento.

Gli stabilimenti di assemblaggio negli Stati Uniti dipendono per oltre il 40% da componenti importati dal Messico.

"Stiamo cercando di influenzare i nostri governi", ha detto Padilla. "Siamo in trattative con le nostre controparti negli Usa e in Canada — ha aggiunto — per chiarire gli impatti che si provocheranno nella perdita di posti di lavoro, la distruzione delle catene di approvvigionamento e l'aumento dei costi dei prodotti finali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA