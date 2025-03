Mercedes GLC EQ sottoposta a test estremi sulle strade svedesi

Nuovi standard di sicurezza e comfort di guida, efficienza e autonomia al top, anche su strade innevate, in condizioni difficili. Sono questi i punti di forza di GLC che arriverà sul mercato in una versione completamente elettrica. Progettata come veicolo elettrico a batteria (BEV), la nuova GLC full electric incorpora la più recente tecnologia di Mercedes-Benz.

In termini di prestazioni, autonomia, efficienza e velocità di ricarica, GLC con tecnologia EQ stabilisce nuovi standard di riferimento.

I prototipi della GLC elettrica hanno recentemente affrontato rigorose prove invernali nelle regioni polari della Svezia.

Affrontando temperature ben al di sotto dello zero e percorrendo strade innevate, questi veicoli di prova hanno superato con successo le condizioni naturali più difficili, senza rinunciare alle prestazioni.

"La nostra nuova GLC elettrico è un'auto senza compromessi - e noi la testiamo senza compromessi. Durante i test invernali in Svezia, la nuova GLC full electric ha dimostrato la sua affidabilità e robustezza anche in condizioni estreme.

Rappresenta innovazione e qualità - come dimostrato nei test nel rigido inverno scandinavo" ha detto Christoph Starzynski, Vice President Overall Vehicle Development & Integration, Mercedes-Benz Group AG.

Durante i severi test invernali nell'Arjeplog svedese, la nuova Mercedes-Benz GLC ha dimostrato le sue qualità di guida e maneggevolezza, oltre a una trazione superiore sulle strade invernali grazie al sistema 4Matic. I modelli a trazione integrale sono dotati di una unità di trazione sull'asse anteriore, che può essere rapidamente inserita o disinserita, tramite una Disconnect Unit (DCU). Per garantire una trazione e una stabilità di guida ottimali su neve e ghiaccio, i sensori rilevano lo slittamento delle ruote e distribuiscono la coppia in base alla strategia operativa. Poiché entrambi i motori elettrici sono controllati in maniera indipendente, la forza motrice rimane ottimale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA