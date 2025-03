Bentley, al via i lavori del centro logistico a Crewe

Bentley Motors ha ufficialmente avviato la costruzione del suo nuovo centro logistico integrato presso la storica sede di Crewe, segnando un passo cruciale nella preparazione per il futuro completamente elettrico del marchio di lusso.

Progettato per migliorare l'efficienza operativa, la flessibilità e la sostenibilità, il centro supporterà la produzione di tutte le future Bentley 100% elettriche, rafforzando al contempo l'impegno del marchio verso la sua strategia battezzata Beyond100+.

Il centro sarà operativo da metà 2026, ha una superficie di 11.620 metri quadrati e supporterà l'elaborazione dei materiali e la loro consegna alle linee di assemblaggio, introducendo modalità avanzate di confezionamento e sequenziamento per ottimizzare la gestione sia di parti piccole che grandi.

Inoltre, aumentando lo spazio di stoccaggio sul sito del 35%, Bentley ridurrà la dipendenza dai magazzini esterni e dal trasporto.

Infine, per la prima volta nel gruppo Volkswagen, il marchio Bentley implementerà un concetto di stoccaggio automatizzato all'avanguardia: un sistema innovativo di stoccaggio e recupero che migliora la stabilità dei processi e ottimizza la concatenazione dei materiali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA