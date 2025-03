Alpine A390, la fastback sportiva testata in Lapponia

Con i test estremi in Lapponia, gli ingegneri di Alpine sono in dirittura d'arrivo nello sviluppo della futura A390. Le temperature fino a -40°C, i test su strade innevate e su laghi ghiacciati sono stati gli ingredienti necessari al team di sviluppo per convalidare le prestazioni.

A390 è stata sottoposta a test molto rigorosi per garantire ai suoi futuri proprietari un'esperienza di guida al top.

Un'attenzione particolare è stata rivolta alle prestazioni dinamiche, che sono fondamentali per lo sviluppo di qualsiasi veicolo Alpine. La Lapponia è il luogo ideale per testare le tecnologie di cui è dotata A390, come il sistema con 3 motori elettrici, le 5 modalità di guida di A390, compresa la nuova modalità 'Track' e l'Alpine Active Torque Vectoring.

Nel corso delle prove sono stati analizzati a fondo anche numerosi equipaggiamenti, tra cui il riscaldamento dell'abitacolo, la qualità del disappannamento e dello sbrinamento e l'ESC (Electronic Stability Control, il sistema di controllo elettronico della stabilità) sulla neve. Tutti aspetti che non possono essere riprodotti perfettamente in condizioni più temperate e che possono essere validati solo in condizioni reali di freddo estremo.

La sport fastback Alpine avrà un posizionamento ben definito nell'attuale mercato automobilistico grazie alla sua duplice natura di auto sportiva e vera 5 posti, oltre che per le sue prestazioni e tecnologie all'avanguardia. Il prototipo viene presentato per la prima volta con la sua linea definitiva, confermando le dimensioni (lunghezza: 4.615 mm, altezza: 1.532 mm, larghezza: 1.885 mm), che consentono di offrire agli occupanti una piacevole abitabilità.

Nonostante sia parzialmente mascherata, A390 rivela tuttavia elementi aerodinamici visibili, come se fosse stata trapassata dal freddo polare. Nella parte anteriore, la linea del cofano agevola il passaggio dell'aria sulla parte superiore del veicolo, conferendogli uno stile unico e moderno.

La calandra micro-perforata dirige i flussi in modo ottimale, mentre le ampie prese d'aria laterali creano una cortina d'aria per accelerare il flusso naturale. Il posteriore è più discreto, per il momento rivela solo uno spoiler e mantiene la sua firma luminosa, conservata per la sua presentazione ufficiale in primavera.

L'unica caratteristica del design interno che è stata svelata riguarda il volante sportivo in Nappa con parte inferiore piatta e marcatura a ore 12 che evoca l'impegno della marca nel motorsport. Presi in prestito dai volanti Alpine di Formula 1, sono anche i tre comandi ad accesso diretto: OV (sorpasso), RCH (ricarica) e Drive (modalità di guida), con l'introduzione di una nuova modalità di guida 'Track', dedicata alle esperienze più sportive.

Questo secondo veicolo del Dream Garage di Alpine promette un'esperienza di guida dinamica, fedele al Dna di Alpine, con un telaio che associa una sensazione di leggerezza e agilità. Con un'accelerazione pari a quella di A110 R e prestazioni in curva al top, questo nuovo modello ha tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un'auto sportiva e può ospitare a bordo fino a 5 persone. A390, la prima sport fastback 100% elettrica di Alpine, sarà presentata il prossimo 27 maggio a Dieppe (Francia), in occasione delle celebrazioni del 70° anniversario di Alpine.

