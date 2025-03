Wec, 62 vetture iscritte alla 24 Ore di Le Mans 2025

Dopo il primo round del Wec, World Endurance Championship, con la stagione 2025 infiammata dalla tripletta iniziale firmata Ferrari, l'Automobile Club de l'Ouest ha svelato l'elenco provvisorio degli iscritti per la 93a edizione della 24 Ore di Le Mans, in programma dall'11 al 15 giugno. La gara principe del campionato, che lo scorso anno ha attirato 329.000 spettatori, è la quarta in calendario e, al momento, conta già 62 vetture pronta a scendere in pista.

Per la 24 Ore di Le Mans 2025 si annoverano 21 hypercar in rappresentanza di 8 marchi diversi: Alpine, Aston Martin, Bmw, Cadillac, Ferrari, Peugeot, Porsche e Toyota. Tra questi, Cadillac porterà 4 vetture nella categoria principale, mentre Porsche ha aggiunto una 963 per il team Penske Motorsport, ed una seconda 963 della Proton Competition è nella lista di riserva.

La categoria LMGT3 sarà quella più affollata, con 24 vetture in griglia, a sfidarsi saranno Aston Martin, Bmw, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG e Porsche. Grande interesse per la casa della stella, che torna a La Sarthe dopo un lungo periodo d'assenza, ma anche per Valentino Rossi, sempre più veloce con la sua M4 del team WRT. Nella classe LMP2, da sempre molto equilibrata, si sfideranno 17 auto.



