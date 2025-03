Stellantis, 'bene Von der Layen, dialogo costruttivo'

"Stellantis accoglie con favore gli annunci della presidente della Commissione Von Der Leyen dopo il secondo incontro del Dialogo strategico sul futuro dell'industria automobilistica europea. Apprezziamo inoltre l'impegno, la proattività e il pragmatismo di tutti i commissari e vicepresidenti esecutivi partecipanti, in particolare del vicepresidente Stephane Sejourne e del commissario Apostolos Tzitzikostas". Lo afferma in una nota Stellantis. L'azienda dice di condividere "l'importanza attribuita all'innovazione, in particolare al software e alla guida autonoma. L'innovazione è al centro della strategia di Stellantis, come recentemente dimostrato dalla nostra partnership con Mistral Ai".

Per Stellantis "è importante che l'emendamento mirato proposto venga rapidamente trasformato in legge. Questa iniziativa, insieme a un ulteriore supporto agli incentivi fiscali e di acquisto mirati, all'energia più economica (verde) e agli investimenti nelle infrastrutture di ricarica - spiega - può essere un vero acceleratore nella rampa di lancio verso l'elettrificazione".

"La discussione di oggi - sottolinea l'azienda - rappresenta un'importante pietra miliare. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, non vediamo l'ora di continuare il dialogo costruttivo ed esplorare modi per dare ai clienti maggiore libertà di scelta tra varie opzioni di prodotto, perseguendo al contempo la transizione verde". Stellantis accoglie inoltre positivamente "l'impegno della Commissione a esplorare la possibilità di fornire supporto diretto ai produttori di batterie dell'Ue. La creazione di campioni europei in settori critici come batterie elettriche, semiconduttori, intelligenza artificiale e dati e la garanzia dell'accesso alle materie prime chiave - sottolinea - sono la spina dorsale di un'industria automobilistica europea forte, competitiva e indipendente".



