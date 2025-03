Senza patente da 10 anni, al volante di un suv con targa rubata

E' fuggito davanti all'alt della polizia municipale mentre si trovava alla guida di un suv con targa risultata rubata ed è poi emerso che era anche senza patente, revocata 10 anni fa. Protagonista un uomo, di nazionalità italiana, fermato a Firenze da una pattuglia di motociclisti della polizia municipale. Gli agenti avevano notato il suv con due persone a bordo nella zona di via del Gignoro e intimato lo stop al conducente per un controllo. Questo però ha accelerato ed è scappato all'interno del parcheggio sotterraneo di un vicino centro commerciale. Dopo un breve inseguimento tra i vari piani del parcheggio, ha abbandonato il veicolo ed è scappato a piedi insieme al passeggero, ma entrambi sono stati rintracciati e fermati anche grazie all'ausilio di altre pattuglie arrivate in supporto.

Da un controllo è emerso che le targhe del veicolo non erano corrispondenti al numero di telaio, erano state rubate a Campi Bisenzio nei giorni precedenti e incollate con del nastro biadesivo sopra quelle originali per rendere il mezzo irrintracciabile. Per il suv è scattato il fermo amministrativo per tre mesi ed è stato affidato alla depositeria giudiziaria.

Il conducente, invece, è stato multato per 5.100 euro per guida senza patente. Per la circolazione con targa non propria sarà la prefettura a stabilire l'importo, fino a un massimo di 8.168 euro.



